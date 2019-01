Novus : cette moto électrique démarre grâce à votre smartphone

Quand votre smartphone fait office de clé numérique

Un tarif qui s'envole

Les concepts originaux ont répondu présent au Consumer Electronics Show (CES) 2019 . Bien que clôturé, le salon nous réserve encore quelques heureuses surprises, à l'image de la moto électrique, imaginée par une startup allemande. Fondée par le duo René Renger et Marcus Weidig, la jeune pousse s'est attelée à concevoir un concept deOutre son design marqué paren forme de losange au milieu de son châssis, c'est bien son mode de fonctionnement qui interpelle : pour démarrer le deux-roues, l'utilisateur doit en effet, grâce auquel il peut démarrer son bolide. Autrement dit, votre appareil mobile fait office de clé numérique. Voilà ce qui arrive quand la moto et les téléphones se rencontrent.Pour parachever leur projet, les deux entrepreneurs ont parié sur un matériau jugé léger, de la fibre de carbone en l'occurrence. À cela, s'ajoutelui offrant une vitesse de pointe de 96 km/h et une batterie en lithium-ion capable de la faire avalerau maximum. Ce qui reviendrait à trois heures de conduite en trafic urbain.La batterie se rechargerait quant à elle à 80 % en l'espace d'une heure, soit une statistique pour le moins honorable. Mais il y a un « mais », son prix :selon Zigwheels et Electrive Une grille tarifaire supérieure, donc, à la Harley-Davidson électrique introduite en Europe cette année La date de commercialisation de la Novus reste en revanche inconnue.