Ural : quand le side-car s’invite dans le paysage des motos électriques

Des performances honorables

Ce n'est certes qu'un prototype, mais un prototype susceptible de se transformer en un produit final. Imaginé et fabriqué par les équipes de l'entreprise russe Ural, spécialisée dans la conception de motos depuis déjà plusieurs décennies, le side-car électrique de la société n'a pas encore de nom officiel. A l'heure où sont écrites ces lignes se dessinent pourtant les prémices d'une fiche technique loin d'être inintéressante.Comme nous l'apprend Electrek , ce side-car électrique a fait l'objet d'une étroite collaboration entre Ural et Zero Motorcycles, dont les nouveaux modèles de motos électriques prévus pour l'année 2019 ont été récemment dévoilés . Il n'est donc pas surprenant de retrouver le moteur électrique Zero Z-Force de 45 kW et 110 Nm de couple, tout comme deux packs de batteries de Zero, les ZF13.0 and ZF6.5, lui conférant 19,5 kWh de capacité énergétique.Les performances du produit russe affichent des statistiques pour le moins honorables : environ 165 kilomètres d'autonomie, pour une vitesse de pointe tutoyant les 140 km/h. Bien que la firme recommande une vitesse de croisière plus sûre de 105 km/h. Sur le papier, le side-car électrique d'Ural donne envie. Il faudra pourtant au moins atteindre deux ans, selon les équipes d'ingénieurs, pour que ce prototype prenne la forme d'un produit final.