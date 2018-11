Nera, cette moto électrique entièrement imprimée en 3D

La force inestimable de l'impression 3D

Aucune commercialisation à l'horizon

C'est une première, ou presque, dans le secteur de la moto électrique : si les deux-roues Tarfom ont en partie été assemblés avec des pièces imprimées en 3D , le modèle Nera imaginé par la firme d'outre-Rhin BigRep s'équipe de la tête aux pieds de composants issus de cette méthode de fabrication. À l'exception du moteur et de la batterie électrique, apprend-on dans le communiqué de presse officiel Avec son design élaboré par le pôle innovation de la société allemande NOWLAB, Nera s'impose comme une petite exception sur le marché des véhicules électriques : le siège, la fourche, le cadre, les jantes ou encore les pneus ont tous été créés par une imprimante. Les équipes d'ingénieurs, de leur côté, ont fait preuve d'originalité en y intégrant un pare-choc flexible en lieu et place des suspensions ou encore des jantes légères de forme rhomboïdale.Il faut dire qu'en plus d'une liberté créative sur le plan du design, l'impression 3D offre des avantages multiples. D'un point de vue industriel, elle permet non seulement de réduire les délais et les coûts de production en ajustant la taille des pièces, mais également d'optimiser les chaînes d'approvisionnement et de limiter la dépendance aux réseaux de fournisseurs.Il n'empêche que la Nera n'a pas pour vocation de débarquer sur le marché. Aucune caractéristique de ce prototype n'a d'ailleurs été dévoilée, mais sa conception montre à quel point l'impression 3D ouvre le champ des possibles en termes de fabrication de produits.