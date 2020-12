La 5G arrive, OPPO est prêt !

En plus du réseau 5G avec lequel il est compatible, le smartphone dispose lui aussi d’un processeur Snapdragon 765 G. Il est accompagné de 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage intégré. L’OPPO Reno4 peut ainsi héberger et exécuter les applications les plus exigeantes en puissance de calcul. Son écran est constitué d’une dalle AMOLED de 6,4 ’’ affichant 1080 x 2400 pixels. Elle couvre 90,7 % de la face avant et procure une image réellement immersive : on n’hésitera donc pas à l’utiliser pour visionner ses séries préférées ! Un lecteur d’empreintes digitales est logé sur la touche de mise sous tension. D’un accès intuitif, il permet de déverrouiller l’appareil en toute sécurité.