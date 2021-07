OPPO a dévoilé sa montre connectée OPPO Watch 2, qui promet une impressionnante autonomie

L'OPPO Watch 2 sera déclinée en deux tailles (42 mm et 46 mm) et dispose d'un écran AMOLED incurvé, capable d'afficher une image en 326 ppi et en 60 Hz. On y retrouve également une compatibilité eSIM, un capteur de fréquence cardiaque et de quoi surveiller son sommeil et son taux d'oxygène.

Côté autonomie, OPPO promet une durée de vie impressionnante de 16 jours, à condition évidemment d'activer le mode Power Saver. Dans le cadre d'une utilisation « normale », la montre OPPO Watch 2 affiche une autonomie d'environ 4 jours.