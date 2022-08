ColorOS 13 arrive en bêta, découvrez la liste des smartphones compatibles

Rapprochement entre Oppo et OnePlus oblige, les deux marques vont progressivement compter l'une comme l'autre sur ColorOS, la surcouche d'Android initialement conçue par Oppo et destinée à ses produits. Comme prévu, la prochaine version du logiciel, ColorOS 13, arrivera donc sur au moins un appareil estampillé OnePlus… et dans un premier temps en Chine.