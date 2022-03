Color OS se dote d'une nouvelle fonctionnalité pour vous permettre de détecter des caméras cachées

La nouvelle mise à jour ColorOS 12.1 va apporter une nouvelle couche de sécurité. Si les caméras de surveillance et autres dispositifs miniatures ont été pensés pour assurer sécurité et tranquillité, ces appareils peuvent aussi être détournés pour se transformer en gadgets d’espionnage, à l'instar des AirTags . Une méthode peu scrupuleuse, voire même dangereuse , dont de nombreux locataires de logements type Airbnb ont fait l’expérience à leur insu. Pour éviter à ses utilisateurs et utilisatrices de fouiller les moindres recoins de leur location et pour protéger leur vie privée, Oppo va déployer une fonctionnalité permettant de détecter des caméras espionnes dans une pièce.