Amazon a vendu 150 millions d'appareils Fire TV et veut s'inviter dans les voitures

On ne reviendra pas sur l'apport d'Alexa, qui permet de commander le Fire TV à la voix. C'est d'ailleurs toujours plus pratique que de taper le nom à rallonge de son film préféré sur un écran entre deux nids de poule. Et si votre véhicule est équipé de deux écrans à l'arrière, il sera à la fois possible de regarder un contenu différent sur chacun d'eux et de diffuser le même programme sur les deux. Il sera aussi possible de profiter du programme via le Bluetooth, à l'aide d'écouteurs ou d'un casque filaire, ou via les haut-parleurs du véhicule.