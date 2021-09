Fire TV Stick 4K Max : Amazon dévoile son dongle multimédia le plus puissant

Le Fire TV Stick 4K Max conserve le même design en forme de clé HDMI qui se branche sur la TV et ne diffère en rien des autres box TV proposées par le constructeur américain.

C'est à l'intérieur de l'appareil que l'on retrouve les plus gros changements, à commencer par l'intégration d'un processeur Mediatek MT7921LS, une puce ARM quadricœur 1,8 GHz associé à 2 Go de RAM. Cette puce permet de profiter d'un gain de performances estimé par la marque à 40 % pour un streaming plus fluide en 4K.

Le Fire TV Stick 4K Max hérite également, grâce à ce nouveau processeur, du Wi-Fi 6 afin d'offrir de meilleurs débits, pour peu que l'on possède un routeur compatible. Le dongle peut ainsi afficher deux flux en même temps, avec le retour de l'une de vos caméras de surveillance incrusté dans l'image pour jeter un œil sur le jardin ou votre entrée sans interrompre votre lecture.