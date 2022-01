Renault, Nissan et Mitsubishi prévoient 35 nouveaux véhicules électriques d'ici 2030

La première plateforme, CMF-AEV, doit équiper les véhicules les plus attractifs en termes de prix, tels que la Dacia Spring . La deuxième, la KEI-EV, sera employée sur les véhicules ultra-compacts, tandis que la troisième, la LCV, équipera les véhicules à usage commercial, comme la prochaine version du Renault Kangoo. La quatrième plateforme, baptisée CMF-EV, est quant à elle déjà employée pour les crossovers comme la Nissan Ariya et la Renault Mégane E-Tech . Enfin, la CMF-BEV sera pour les prochains véhicules compacts, tels que les futures Renault 5 et Micra électriques, pour un total d'environ 250 000 véhicules par an équipés rien que par cette dernière plateforme.