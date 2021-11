Nissan dresse sa feuille de route à 2030 et mise (très) gros sur l'électrique

Avec ses 15,6 milliards d'euros d'investissement, Nissan entend bien déployer un plus grand nombre de voitures électriques dans le monde ainsi que développer les meilleures technologies pour qu'elles soient les plus fiables possibles. Nissan vise l'introduction de 15 véhicules électriques d'ici la fin de l'année fiscale 2030 avec pour objectif d'atteindre 50 % d'électrification des véhicules proposés par les marques Nissan et INFINITI.