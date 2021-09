Annonciateur du futur de Smart, le Concept #1 de passage en France

Derrière la peinture couleur or de la planche de bord (que l’on ne risque pas non plus de retrouver sur le modèle définitif pour cause de reflets), on remarque un agencement très inspiré par Tesla. L’écran central de 12,8 pouces centralise en effet les commandes et l’affichage. Il fait valoir sa technologie 3D et son interface basée sur un globe faisant office de menu et un avatar permettant d’accéder aux fonctions. Le concept n’étant pas accessible, nous n’avons pas pu mettre à l’épreuve ce système mais Smart annonce que « grâce à son intelligence artificielle, ce compagnon virtuel peut s’adapter de plus en plus à ses préférences personnelles ». Elle annonce également que 75 % des systèmes embarqués pourront être mis à jour à distance.