L'usine française de la Smart électrique rachetée par Ineos pour son SUV ?

La pandémie de coronavirus est passée par là et début juillet 2020, Daimler annonçait la mise en vente du site dans un contexte qui faisait craindre qu'aucun repreneur ne soit trouvé, les acteurs du secteur automobile jouant de prudence en cette période de crise. C'est alors qu'est arrivé Ineos, géant britannique de la pétrochimie, qui a lancé une branche automobile, et avec elle un projet de SUV à l'ancienne. Et pour produire cet étonnant croisement entre un Mercedes Classe G et un Land Rover Defender, son PDG Jim Ratcliffe a jeté son dévolu sur le site de Hambach.