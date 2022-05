Renault va mettre un navigateur dans sa Mégane E-Tech, mais pas celui que vous pensez

Le constructeur français Renault a développé quatre nouveaux partenariats avec des éditeurs d’applications, dans l'objectif d'améliorer l’expérience client à bord de ses nouveaux véhicules équipés d’OpenR Link. On y retrouvera EasyPark, Radioplayer, Sybel… et Vivaldi. En effet, à défaut d'opter pour Google Chrome, c'est le navigateur web Vivaldi qui a été choisi par Renault pour intégrer la Megane E-Tech et l'Austral E-Tech.