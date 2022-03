Volkswagen met à jour le software de sa gamme électrique ID. : quelles nouveautés ?

Park Assist Plus facilite le stationnement : une fois activé, l’assistant recherche une place libre et réalise les manœuvres utiles au parcage du véhicule. La nouvelle option Park Assist Plus avec fonction mémoire permet de mémoriser jusqu’à 5 manœuvres de stationnement différentes. L’auto peut ensuite se garer de façon autonome sur les lieux de parking habituels, sous la supervision du conducteur.