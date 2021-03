Volkswagen : les mises à jour logicielles des modèles électrique se feront à distance, comme pour les Tesla

Volkswagen vise des mises à jour tous les trois mois sur ses véhicules électriques, désormais connectés, aussi bien pour des petits correctifs que pour des évolutions majeures.

« Les modèles Volkswagen ID.3 et ID.4 en Europe peuvent désormais recevoir de nouvelles fonctions et des mises à jour techniques approfondies via W-LAN ou réseau mobile. Le véhicule du client reste toujours à la pointe des développements numériques avec les mises à jour dites "Over -the-Air". La version logicielle ID.2.1, qui établit les prérequis techniques pour les mises à jour "Over-the-Air", est automatiquement incluse avec tous les nouveaux modèles et produits ID. et ce depuis la semaine 8 du calendrier »