Volkswagen met en place les mises à jour over the air sur sa gamme ID

Le P.-D.G. de la marque, Ralf Brandstätter, a ainsi déclaré : « Volkswagen passe à la vitesse supérieure en matière de numérisation. Après le déploiement réussi de notre gamme ID tout électrique, la marque mène une nouvelle fois le mouvement : nous créons une expérience client totalement inédite et numérique avec de nouvelles fonctionnalités et un plus grand confort, toutes les douze semaines. Cela fait de nous le premier fabricant à haut volume à fournir régulièrement des mises à jour Over-the-Air ».