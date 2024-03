Renault ZOE : un rappel est en cours à cause d'un risque d’incendie de sa batterie haute tension

Toutefois, Renault a indiqué que seule une poignée de véhicules étaient concernés par ce récent rappel. Le constructeur invoque notamment deux véhicules ZOE, « un en France et un en Suisse », qui figurent parmi ceux équipés de batterie BT4 XLR et qui ont été produits à l'usine de Flins (dans les Yvelines) entre le 1er et le 28 septembre 2023.

Rappelons au passage qu'après 11 années de commercialisation, la Renault ZOE vient de tirer sa révérence, le constructeur ayant tout récemment stoppé sa production. Au total, ce sont plus de 420 000 exemplaires qui ont été produits.