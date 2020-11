Renault arrête la location de batteries sur sa ZOE en Allemagne : la France va-t-elle suivre ?

Or, depuis samedi dernier, la commercialisation de la ZOE en Allemagne ne laisse plus le choix à l'acheteur, qui doit forcément acquérir la batterie avec sa voiture. Une période de 7 jours est toutefois maintenue pour les négociations en cours. Mais dès le 22 novembre prochain, seules les ZOE déjà en stock et prêtes à être livrées pourront être vendues avec un contrat de location de la batterie de traction, d’après une déclaration du porte-parole de la marque au site Electrive.

Notons que depuis plusieurs semaines déjà, la location de la batterie a été supprimée dans d’autres pays européens, l’Allemagne rejoignant ainsi l’Espagne et la Grande-Bretagne.