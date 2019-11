Volkswagen tease une étonnante ID. Space Vizzion en amont du LA Auto Show

© Volkswagen

Une Volkswagen ID. Space Vizzion à Los Angeles

Un « nouveau segment électrique » ?

Selon Volkswagen, il s'agit là d'un véhicule du futur, à mi-chemin entre une voiture de tourisme et un SUV.Alors que le constructeur prépare le lancement de sa très attendue ID.3 , Volkswagen continue d'élargir sa famille ID. avec la présentation de ce tout nouveau concept baptisé « Space Vizzion ». Ce dernier sera présenté en «» au prochain salon de Los Angeles, soit dans quelques jours.Evidemment, le véhicule est basé sur la plateforme modulaire maison MEB et promet de nouvelles performances de conduite, ainsi qu'une franche augmentation de l'autonomie. Le constructeur annonce en effet cette dernière à 590 km environ, et ce grâce à une motorisation efficace et de nouvelles caractéristiques aérodynamiques.À bord, « futur » oblige, on retrouve bien sûr un cockpit entièrement numérique, mais aussi des matériaux de type « AppleSkin », un cuir réalisé à partir de résidus issus de la production de... Jus de pommes !», explique Klaus Bischoff, Directeur design de Volkswagen.Rappelons que cet ID. Space Vizzion constitue le septième membre de la famille ID., dans laquelle on retrouve également l'ID, l'ID. Crozz, l' ID. Buzz , l'ID. Vizzion, l' ID. Buggy et l' ID. Roomzz Volkswagen conclut en insistant sur le fait que «». Le constructeur confirme en effet que la version de série sera lancée fin 2021 et disponible en différentes versions en Amérique du Nord, en Europe et en Chine.