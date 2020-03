General Motors travaille sur de nouvelles batteries à moindre coût pour ses véhicules électriques

© Steve Fecht/General Motors

640 kilomètres d'autonomie sur les prochains véhicules ?

GM a cependant fait une annonce qui concrétise son projet : lors d'un événement dans le Michigan, la société a dévoilé le nouveau système de batteries qui doit équiper ses prochains modèles électriques.La nouvelle plateforme porte le nom de BEV3. Elle est donc la descendante de la BEV2, qui continuera d'équiper la Chevrolet Bolt. La plateforme est basée sur un nouveau pack de batteries nommé Ultium. GM a adopté le format en skateboard déjà observé chez d'autres constructeurs, notamment chez Hyundai et Kia . L'ensemble ne sera pas spécifique à un véhicule, au contraire. Le constructeur a précisé qu'avec ce format, les cellules qui constituent les batteries peuvent être montées horizontalement ou verticalement. Cette caractéristique permettra à General Motors d'adapter sa plateforme à différents types de châssis, et donc de l'utiliser pour différentes catégories de véhicules électriques.Ce nouveau format doit ainsi assurer une fourchette de puissance comprise entre 50 et 200 kWh. Selon The Verge , cela doit se traduire par des véhicules à l'autonomie de «». Les batteries les plus modestes, rapporte Forbes, que l'on retrouvera certainement sur les modèles d'entrée de gamme, devraient recevoir des packs de 400 V et être compatibles avec une charge rapide de 200 kW. Les modèles plus lourds ou haut de gamme utiliseront des packs de 800 V et une recharge de 350 kW. Certaines configurations pourront recharger l'équivalent de 160 kilomètres d'autonomie en 10 minutes.Les batteries Ultium adoptent également une composition qui se développe actuellement dans les packs de batteries de véhicules électriques. Les générations précédentes utilisent une composition dite « NCM », c'est-à-dire composées de nickel, de cobalt et de manganèse. Les constructeurs cherchent cependant à réduire la quantité de cobalt présente dans leurs batteries, en partie à cause du coût de son extraction. Le pack Ultium ajoute de l'aluminium, donnant un pack « NCMA » qui réduit de 70 % la quantité de cobalt. Forbes ajoute que cette composition «».Les quatre filiales de General Motors (GMC, Chevrolet, Buick et Cadillac) ont toutes prévu de lancer des véhicules électriques. Les modèles devant être dévoilés dans les prochains mois devraient donc être basés sur la nouvelle plateforme BEV3. La première sera la Lyriq de Cadillac, que la marque a dévoilée en janvier dernier.