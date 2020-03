GM multiplie ses chargeurs pour véhicules électriques aux États-Unis et au Canada

Chargeurs type 2

Pour Daniel Flores, Directeur des communications chez GM, il s'agit d'abord d'inciter les employés de la firme à passer à un véhicule électrique. L'initiative multiplierait ainsi par trois la disponibilité de la charge pour son personnel.Selon lui, les installations de General Motors en Amérique du Nord comptent actuellement 918 chargeurs. L'ajout de 3 500 nouveaux chargeurs doit, selon l'enseigne, «». Elle a ajouté que les nouvelles installations donneraient la priorité à certains sites en se basant sur les besoins de ses employés. L'installation des nouveaux chargeurs doit démarrer vers la fin de l'année 2020.Le communiqué précise que «».Mark Reuss, le P.D.-G. de GM ajoute : «». Pour les employés de General Motors, l'utilisation de ces nouveaux points de recharge est gratuite. Cette gratuité, qui doit perdurer selon Daniel Flores, est une manière pour le groupe d'inciter son propre personnel à passer aux véhicules électriques.General Motors s'est récemment engagée en faveur des véhicules électriques. La société souhaite alimenter l'ensemble de ses opérations avec des énergies renouvelables d'ici 2040. Mais au-delà de la question environnementale, General Motors doit aussi rentabiliser son segment électrique, dans lequel elle a beaucoup investi. Rien que dans son usine de Detroit, GM a placé une enveloppe de 2,2 milliards de dollars L'installation de points de recharge supplémentaires sur le lieu de travail doit aussi répondre aux habitudes de ses employés. Electrek cite le département américain de l'Énergie : selon lui, les conducteurs sont six fois plus susceptibles de conduire un véhicule électrique lorsque des capacités de charge sont disponibles sur leur lieu de travail. Le Vice-président de la commercialisation et de l'infrastructure des véhicules électriques et autonomes, Rick Spina a déclaré : «».