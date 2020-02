À Leipzig, Porsche ouvre le parc de recharge le plus rapide d'Europe

© Porsche

D'une puissance totale annoncée de 7 MW, le parc est entièrement alimenté par des énergies renouvelables.Dans son communiqué , Porsche précise : «». L'installation comprend aussi d'autres services. Pour les personnes attendant que la recharge se termine, elle intègre notamment une exposition portant sur les véhicules historiques de la marque.Le constructeur allemand insiste sur la grande compatibilité de son parc, qui concerne toutes les marques. Gerd Rupp, le président du conseil d'administration de Porsche Leipzig a déclaré que «». Il ajoute : «».En fait, cette compatibilité dépend d'une interface que Porsche vient de mettre au point et souhaite tester. Baptisée, elle promet de charger en cinq minutes suffisamment d'énergie pour assurer une autonomie pouvant aller jusqu'à 100 kilomètres, selon les modèles. Il faut cependant disposer d'une interface spécifique, le communiqué précisant que «».Actuellement, le parc est en phase d'essais, et les conducteurs peuvent venir recharger gratuitement leurs voitures. Bien entendu, une fois ces essais terminés, les automobilistes devront dégainer la carte bleue.Comme le pointe Jon Fingas, de la rédaction d', si l'initiative participe au développement de bornes de recharge , il ne s'agit tout de même que d'une seule plateforme ponctuelle et située dans le centre de l'Allemange.Cela dit, l'ouverture d'un centre de recharge et le test d'une nouvelle technologie de recharge rapide laisse entendre que le constructeur compte s'engager plus fermement dans la course à ce type d'infrastructures. Des géants comme Tesla ou Volkswagen y travaillent déjà.