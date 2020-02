Audi fait équipe avec Umicore dans le recyclage des batteries de véhicules électriques

« Bond technologique »

Un peu en-deçà de l'objectif

Cette fois, c'est au tour d'Audi de faire un geste en ce sens. Suite à des tests préliminaires effectués en décembre dernier, le constructeur allemand a conclu un partenariat avec Umicore. Aujourd'hui, il travaille à industrialiser le procédé.Après les tests, les deux enseignes ont déclaré que 90 % du cobalt et du nickel contenus dans les batteries de l' e-Tron pouvaient être récupérés et recyclés. Les partenaires sont donc passés à la phase suivante, à savoir le développement d'une chaîne de production fermée destinée à la récupération et au recyclage des matériaux. Ces derniers, extraits des cellules, ne pouvant pas être utilisés tels quels, Audi cherche, selon l'expression d'une porte-parole à «». La représentante ajoute qu'«».Le Dr. Bernd Martens, membre du conseil de direction des achats et des technologies de l'information chez Audi a déclaré : «». Le communiqué d'Umicore précise : «».Avec ce partenariat, Audi a trouvé un interlocuteur capable de se charger de la récupération des matières premières issues de ses véhicules électriques. Umicore recevra des cellules issues des batteries de modèles E-Tron. Dans un premier temps, ces cellules proviendront de modèles encore en développement. L'enseigne se chargera alors d'en récupérer le cobalt et le nickel, qui seront ensuite transformés et réutilisés comme matières premières.Cette coopération entre Audi et Umicore, et la conception d'une filière de recyclage en circuit fermé avaient été annoncés en octobre 2018. À l'époque, le constructeur évoquait un taux de recyclage de 95 %, mais les chiffres donnés aujourd'hui parlent toujours de «». Cela dit, avec le développement de la filière, Audi ne désespère pas d'améliorer ses chiffres, le communiqué de presse soulignant que «».