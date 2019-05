Paris lance une consultation sur les bornes de de recharge des véhicules électriques

Rassembler l'ensemble des bornes sous un même nom

On dénombre aujourd'hui 2 100 bornes à Paris, auxquelles pourraient s'ajouter 10 plateformes de recharge rapide.Si pour l'heure, lessont nombreuses, il peut parfois exister des ambiguïtés pour les automobilistes à comprendre les différences entre l'ensemble des bornes, les réseaux, les tarifs mais également la puissance de charge.Pour pallier cela, la ville de Paris a lancé une consultation pour exploiter l'ensemble des bornes de la ville sous la forme d'une seule et même concession afin que toutes les stations relèvent d'un seul opérateur. Au total, ce sont 430 stations déjà existantes qui sont concernées. Au niveau des opérateurs, les anciennes bornes Autolib' et Belib' pourraient donc fusionner sous le même nom.De nouvelles bornes devraient être créées dans des parkings publics, en sous-sol et une extension du réseau de bornes pourrait être envisagée en fonction des besoins. Pour être à la tête de ce nouvel opérateur, il est impératif de candidater avant le 8 juillet sur le portail des marchés publics franciliens