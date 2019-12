Volkswagen a conçu des bornes de recharge électrique qui se déplacent jusqu'à votre véhicule

Un pompiste nouvelle génération chez Volkswagen

Un robot autonome, et une recharge 50 kW

Source : Engadget

Il suffira alors d'appeler ce dernier via une application dédiée, et le robot se chargera de venir recharger la batterie du véhicule.Volkswagen a imaginé un nouveau moyen de faire le plein de nos véhicules électriques, avec des petits robots autonomes qui se dirigent d'eux-mêmes vers une voiture électrique fraîchement stationnée, pour la recharger. Oui, oui !Concrètement, une fois sa Volkswagen ID.3 garée (ou tout autre véhicule), le conducteur n'a qu'à appeler le robot sur son smartphone, et ce dernier va alors se charger de récupérer une borne de recharge amovible, d'amener celle-ci à proximité de la voiture, et de la connecter au véhicule.Une fois l'opération de recharge terminée, le robot récupère le dispositif de stockage d'énergie et le ramène à la station de chargement. Le tout, sans la moindre action de la part du conducteur.Le système imaginé par Volkswagen inclut des batteries d'une capacité de 25 kWh, lesquelles sont capables de recharger un véhicule à la cadence de 50 kW.De son côté, le robot-pompiste évolue de manière autonome, et est truffé de caméras et autres capteurs. Il peut ainsi se déplacer librement dans le parking, et réagir aux éventuels obstacles.Selon Mark Möller, en charge de la section Développement chez Volkswagen : «».Volkswagen explique que ce système peut être installé dans n'importe quel parking, y compris les parkings souterrains. «», explique le constructeur.