EDF rachète le constructeur de bornes de recharge électrique britannique PodPoint

EDF vise sur une mobilité décarbonée

Source : EDF

En rachetant Pod Point, EDF a ainsi acquis 62 000 bornes de rechargement au Royaume-Uni.Au tournant de la transition énergétique, EDF fait l'acquisition de Pod Point, un des leaders de l'installation de bornes de recharges électriques outre-Manche. L'objectif du fournisseur d'énergie français : devenir leader des bornes de chargement pour véhicules électriques en Europe. Le montant du rachat n'a été communiqué par aucune des deux entreprises.Fondée en 2009, Pod Point a installé 62 000 points de chargements à travers le Royaume-Uni, et 6 600 de plus en Norvège. Outre les bornes de recharge à domicile et sur les lieux de travail, Pod Point a développé un large réseau de bornes de recharge publiques dans tout le pays.Pour EDF, il s'agit d'accélérer la dynamique des véhicules électriques au Royaume-Uni, à l'heure où le gouvernement britannique souhaite réduire l'empreinte carbone du pays... Et envisage la fin des ventes de véhicules à essence et au diesel.