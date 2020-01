Hyundai et Kia investissent 100 millions d'euros dans le constructeur d'électriques Arrival

© Arrival

Un (gros) coup de pouce pour Arrival

Le temps est aux véhicules de livraison électriques

Arrival, cette entreprise « licorne » qui compte se spécialiser dans les vans électriques, doit annoncer son premier véhicule cette année, avec une commercialisation débutant en 2021.L'investissement de 100 millions d'euros portera ainsi la valeur d'Arrival à plus de 3 milliards de dollars, d'après l'un de ses porte-paroles. Selon Youngcho Chi, le Directeur de développement de Hyundai, «». Arrival serait ainsi l'une des sociétés les plus valorisées, sinon la plus valorisée de son pays : le Royaume-Uni compte cinq start-up dont la valorisation est supérieure à 3 milliards de dollars. Fondée en 2015, Arrival a développé un véhicule au look futuriste devant faire office de navette. D'après la firme, celui-ci doit afficher une autonomie de l'ordre de 300 miles (environ 480 kilomètres).Son credo est de concevoir des véhicules électriques dont les prix seraient voisins de ceux des véhicules thermiques. Arrival compte une équipe de 800 personnes présentes notamment aux États-Unis, en Russie, en Israël et en Allemagne. Elle compte aussi deux sites de production au Royaume-Uni, et a déjà annoncé son souhait de poursuivre son expansion à l'international. Dans un communiqué, elle a annoncé qu'elle travaillerait avec Hyundai et Kia pour développer toute une gamme d'autres véhicules électriques.Pour les deux géants, il s'agit de se faire une place sur un marché en pleine croissance : celui des véhicules de livraison électriques.Les vans d'Arrival seront assemblés sur un châssis « en skateboard » similaire à celui utilisé par Rivian (ci-dessous), une entreprise soutenue par Ford et Amazon , et qui prévoit elle aussi la production de 100 000 véhicules de livraison électriques dès 2021. Volkswagen a aussi montré un design de ce type pour le stockage de ses batteries sur ses véhicules électriques. Dans le cas d'Arrival, la plateforme doit recevoir le moteur, les batteries et les autres composants du châssis.La société a affirmé que son prototype allait être testé par les services de livraison de DHL, de Royal Mail et d'UPS.