La fusion Peugeot-Fiat Chrysler pourrait être menacée par la crise due au coronavirus

Négociations ajournées

Retard à prévoir dans l'électrification ?

Source : Electrek

L'information avait été confirmée en décembre dernier : deux géants de l'industrie automobile étaient sur le point de fusionner. PSA et FCA (Fiat Chrysler Automobiles) allaient ainsi créer le quatrième plus grand groupe du secteur, comprenant des marques telles que Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep, ou encore Maserati.Il ne restait alors qu'à se mettre d'accord sur les conditions de l'opération. Des négociations qui consistent traditionnellement à estimer la valorisation de chaque entreprise, à effectuer des projections de ventes et de chiffres d'affaires dans les années à venir, afin notamment de trouver la meilleure répartition du capital de la nouvelle structure.Si les discussions étaient bien entamées, la situation a largement évolué en quelques mois, à cause, bien sûr, du coronavirus. Car au-delà des conséquences sanitaires, le virus va probablement avoir une incidence sur l'économie mondiale. Et les deux groupes impliqués dans la fusion ne devraient pas être épargnés, alors que la pandémie entraîne la fermeture de nombreuses usines, en Europe et aux États-Unis.Par conséquent, d'après une source interne, citée par l'AFP : «». Pour l'heure, une annulation ne semble donc pas à l'ordre du jour, mais il paraît difficile d'envisager un rapprochement effectif dès début 2021, comme il était prévu à l'origine.Ce report pourrait causer des tracas supplémentaires aux deux groupes. Car la fusion allait leur permettre d'investir davantage dans les véhicules électriques, en partageant les coûts de développement. Il s'agissait donc d'un moyen de respecter les règles imposées notamment par l'Union européenne et de tenir la promesse de Carlos Tavares, président du directoire de PSA, qui avait annoncé une électrification totale d'ici 2025.Et aujourd'hui, les deux entreprises semblent avoir un peu de retard. PSA ne peut véritablement compter que sur sa Peugeot e-208, tandis que FCA doit encore lancer la commercialisation de ses modèles 100 % électriques, les Fiat 500e et Centoventi.