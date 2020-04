COVID-19 : Lamborghini aussi se met à produire du matériel médical

© hydra viridis / Shutterstock.com

Lire aussi :

Coronavirus : Bill Gates va faire construire des usines pour fabriquer les sept vaccins les plus prometteurs

Le personnel de l'usine est mis à contribution pour réaliser le matériel médical

Lamborghini soutient la nation italienne pendant la pandémie du COVID-19

Source : CleanTechnica

La filiale italienne du groupe Volkswagen se mobilise pour apporter son aide et son soutien pendant l'épidémie de coronavirus qui frappe de plein fouet le pays faisant déjà plus de 15 000 morts et près de 130 000 personnes contaminées depuis le début de la crise sanitaire.C'est avec le soutien de la région d'Émilie-Romagne et sous le contrôle qualité du département des sciences médicales et chirurgicales de l'Université de Bologne que Lamborghini réalise des masques chirurgicaux et des visières de protection à destination de l'hôpital Sant'Orsola-Malpighi.Les masques chirurgicaux sont réalisés à hauteur de 1 000 par jour par les équipes de la sellerie habituellement en charge des intérieurs et de la personnalisation des supercars de la marque italienne.L'usine de production de fibre de carbone réalise également des visières de protection avec l'aide du département « Recherche et Développement ». Pour leur réalisation, les équipes de ses deux services utilisent des imprimantes 3D qui leur permettent de produire 200 unités par jour.Le P.-D.G. d'Automobili Lamborghini, Stefano Domenicali, indique dans un communiqué le besoin ressenti par l'entreprise d'apporter une contribution à la nation et précise : «».Stefano Domenicali explique également collaborer avec l'hôpital Sant'Orsola-Malpighi depuis longtemps dans le cadre de la promotion de ses programmes de protection de la santé du personnel de l'usine.En plus de la fabrication des masques et des lunettes de protection par ses équipes, Lamborghini illumine tous les soirs le siège de l'entreprise au couleur du drapeau italien, en signe de soutien aux Bolognais.