En pleine pandémie de COVID-19, Trump menace de ne plus financer l'OMS

© FlickR / Gage Skidmore

Lire aussi :

L'Amérique se mobilise face à la menace du coronavirus

L'OMS « s'est plantée » selon Trump

President Trump appears to backtrack minutes after he said he is going to put a “very powerful hold” on U.S. funding to World Health Organization.



“I'm not saying I'm going to do it, but we're going to look at it,” Trump says. https://t.co/gOS0TQSmTf pic.twitter.com/hSSW5LduyW — ABC News (@ABC) April 7, 2020

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

Un comportement dangereux en période de crise

Source : Gizmodo

Tous les jours, Donald Trump organise une conférence de presse afin de faire le point sur l'épidémie aux États-Unis, pays le plus touché avec près de 13 000 décès et plus de 300 000 cas recensés de coronavirus Ayant d'abord comparé le COVID-19 à une grippe, Donald Trump a depuis fait marche arrière et prépare les Américains au pire. Il a pourtant minimisé l'épidémie jusqu'au début du mois de mars, avant de l'évoquer comme le «» et de se féliciter de faire un «» dans sa gestion de la crise.Le mardi 7 avril, le président américain a franchi un nouveau cap dans son discours, et s'en est directement pris à l'OMS en menaçant de ne plus financer l'organisation de l'ONU : «», a-t-il affirmé en conférence de presse, avant de continuer : «», a-t-il continué.Dans un tweet, le président a à nouveau chargé l'organisation en affirmant notamment avoir écouté leurs recommandations en laissant les frontières ouvertes à la Chine.Comme le rappelle, l'OMS a félicité la Chine dans sa bataille contre le coronavirus mais n'a pas remis en question les chiffres avancés par le pays, qui sont particulièrement controversés . La prise de position de Donald Trump n'en reste pas moins dangereuse et peu judicieuse, surtout lorsque l'on sait que l'OMS participe activement à la recherche pour lutter contre le coronavirus.La contribution financière américaine envers l'OMS représente 14,67 % de son budget, lui enlever cet argent pourrait donc avoir des conséquences dramatiques, surtout en cette période de crise... Le président a toutefois fait marche arrière quelques minutes plus tard en affirmant qu'il s'agissait d'une possibilité, et non pas d'une mesure d'ores et déjà décidée.L'OMS n'est pas le seul organisme visé par Trump, qui s'en est pris à de nombreuses personnes depuis le début de la pandémie en fustigeant leur manière de faire ou en les accusant de tous les maux. Lea d'ailleurs dressé une liste des pris pour cible par le président, cette dernière comprend entre autres Barack Obama, General Motors et les hôpitaux.