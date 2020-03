Covid-19 : Dyson (aussi) va produire des respirateurs durant la crise

4 000 appareils destinés à l'étranger

Le CoVent une fois installé sur un lit © Dyson

Effort commun

Source : The Verge

Si Dyson fait vérifier la conformité de son appareil par les autorités britanniques, l'enseigne annonce d'ores et déjà avoir reçu une commande de 10 000 respirateurs de la part de son gouvernement.Les respirateurs constituent l'un des éléments médicaux les plus importants dans la lutte contre le Covid-19, qui atteint les voies respiratoires. Lorsqu'un patient n'est plus en mesure de maintenir sa propre respiration, ces respirateurs artificiels prennent le relais. Mais actuellement, le Royaume-Uni et d'autres pays du monde font face à une grave pénurie, certains producteurs ayant pourtant déjà triplé leur production Le CoVent est un respirateur portable. Il s'installe sur le côté du lit du patient et peut fonctionner sur batterie lorsque c'est nécessaire. James Dyson, le fondateur de la marque a déclaré que «». Il ajoute : «». Le CoVent aurait ainsi été réalisé en 10 jours, suite à un appel du Premier Ministre britannique, Boris Johnson.Cela dit, d'après un communiqué obtenu par le média Fast Company , il est d'abord destiné aux personnes infectées par le nouveau coronavirus. Le communiqué précise effectivement qu'il a été «».Outre les 10 000 appareils commandés par le gouvernement britannique, 5 000 modèles supplémentaires sont destinés à des organismes internationaux luttant contre le Covid-19. Parmi eux, un millier restera au Royaume-Uni, les 4 000 autres devant être expédiés dans d'autres pays.Un porte-parole de la marque a affirmé à CNN que les respirateurs seraient prêts au début du mois d'avril. Dans son communiqué, Dyson déclare que «». Tous les grands fabricants ont déjà accéléré leur production dans le but de répondre à l'explosion de la demande, et des compagnies d'autres secteurs sont venues en renfort. Parmi les constructeurs automobile, Tesla a annoncé un don de 1 200 respirateurs . General Motors, Nissan et Ford, qui ont dû ralentir ou suspendre leurs activités, ont également promis de se joindre à l'effort.