Elon Musk veut rouvrir sa Gigafactory de New York pour fabriquer des respirateurs

New York, l'épicentre américain

Une autorisation à décrocher

Source : Electrek

Elon Musk prend enfin conscience de la crise sanitaire mondiale causée par le coronavirus. Celui qui avait pourtant eu des propos jugés limites concernant cette pandémie s'est transformé en quelques jours en un fervent combattant prêt à participer à l'effort collectif pour endiguer la propagation du virus. Le PDG de Tesla et SpaceX a dans un premier temps effectué un don de 1 255 respirateurs de réanimation à la Californie Et pour apporter un peu plus sa pierre à l'édifice, l'entrepreneur américain compte transformer ses usines pour fabriquer ses propres respirateurs. C'est tout du moins son ambition avec la Gigafactory de New York, dont les activités ont récemment été suspendues , conformément aux directives des autorités locales, étatiques et fédérales. Au même titre que son site industriel de Fremont.D'après Electrek, l'idée est d'épauler l'État de New York, et tout particulièrement la Grosse Pomme, frappée de plein fouet par le Covid-19. La ville est d'ailleurs devenue l'un des principaux foyers épidémiques des États-Unis, voire même l'épicentre de la pandémie , avec plus de 25 000 personnes infectées enregistrées à ce jour.C'est pourquoi M. Musk souhaite aider les hôpitaux à sauver les cas les plus sévères en fournissant un nombre conséquent de respirateurs médicaux. Faut-il encore que sa Gigafactory reçoive l'autorisation d'ouvrir à nouveau, dans un contexte économique où plusieurs États sont à l'arrêt pour contrecarrer du mieux possible l'expansion du virus.