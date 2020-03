Jeveuxaider : en quoi consiste la plateforme d'entraide en période de crise sanitaire ?

Lire aussi :

Un appel à la solidarité autour de chez soi

Les étudiants en travail social également mobilisés

Des missions d'intérêt général sont proposées sur la plateformeLa crise sanitaire liée au coronavirus impacte également le travail des associations de solidarité. Lundi 23 mars, le Premier ministre, Edouard Philippe, a appelé les citoyens à un effort de solidarité nationale envers les plus fragiles.Pour ce faire, la réserve civique lance une plateforme en ligne : Je veux aider Qu'y trouve-t-on ? Des propositions de missions d'intérêt général auprès d'un organisme public ou associatif, près de chez soi. Les missions proposées sont de quatre types : aide alimentaire et d'urgence, garde exceptionnelle d'enfants, liens avec les personnes fragiles et isolées, et enfin, solidarité avec les voisins.Avant de s'inscrire à une mission, il est nécessaire de créer un compte sur la plateforme de la réserve civique met également à disposition un kit de la solidarité de proximité. Proposer ou demander un service, créer un annuaire des voisins : ce kit cherche à encourager les actions d'entraide pendant la pandémie.Mais si la plateformefait appel à la bienveillance et à la solidarité des citoyens, n'expose-t-elle pas les volontaires à des risques sanitaires ?», précise Bruno Morel, directeur général d'Emmaüs Solidarité, «».Récemment, d'autres appels gouvernementaux à la solidarité ont été lancés. Mardi, c'est la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Christelle Dubos, qui annonçait la constitution d'une réserve sociale avec la mobilisation des quelques 40 000 jeunes étudiants en travail social. Objectif : aider les établissement sociaux et médico-sociaux pendant cette période de crise.», explique la secrétaire d'État. «».