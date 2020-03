Désinformation : Twitter ne supprimera pas les tweets d’Elon Musk concernant le coronavirus

Lire aussi :

Kids are essentially immune, but elderly with existing conditions are vulnerable. Family gatherings with close contact between kids & grandparents probably most risky. — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020

Twitter en contradiction avec ses propres règles ?

Cette semaine, les principaux réseaux sociaux ont annoncé unir leurs efforts pour mieux lutter contre la désinformation autour du coronavirus . Parmi eux, Twitter prenait alors de nouvelles mesures pour «», dont la possibilité de demander le retrait des posts enfreignant les règles.Cette nouvelle politique n'a pas empêché Elon Musk de tweeter sur le sujet. Hier, en réponse à un utilisateur, le dirigeant de Tesla et SpaceX a notamment affirmé : «».Si le message diffusé appelle à une certaine prudence, il n'en demeure pas moins inexact. Car si les plus jeunes semblent effectivement moins affectés par le Covid-19, déclarer qu'ils ne peuvent pas du tout être touchés n'est pas conforme à la réalité. Des études scientifiques, dont une relayée par le New York Times et s'appuyant sur des données venant de Chine, soulignent en effet les risques induits par le coronavirus sur la santé des enfants, en particulier des nourrissons.Cette publication, auprès notamment des 32,5 millions de followers d'Elon Musk, va-t-elle donc être supprimée ? La réponse est non. Et la raison est simple pour Twitter, qui s'en est expliqué auprès de nos confrères de The Verge : «». Circulez, il n'y a rien à voir.Difficile de ne pas s'interroger sur cette analyse, tant le message de l'entrepreneur paraît nettement relever de la désinformation. Et comble d'ironie, les nouvelles directives de la plateforme sociale semblent elles-mêmes en contradiction avec cette décision. Sur son blog , l'entreprise a ainsi donné des exemples de publications susceptibles de faire l'objet d'une suppression, dont : «».Malgré tout, Elon Musk semble à présent davantage concerné par la pandémie. Il y a encore deux semaines, il exprimait plutôt son dédain, via un tweet laconique : «».