Covid-19 : en Italie, l'impression 3D au secours des médecins

Un prototype réalisé en trois heures

Une centaine de valves en 24 heures

L'enseigne a affirmé avoir réalisé une centaine de ces valves en 24 heures, pour un coût inférieur à un euro. Des chiffres encourageants pour la production de ces valves, qui doivent être remplacées toutes les 8 heures.Cristian Fracassi, un ingénieur italien de 36 ans et fondateur d'Isinnova, a déclaré à Reuters avoir eu connaissance de la situation de l'hôpital par le bouche-à-oreille : «». Ces vannes, qui prennent le nom d'un physicien du XVIIIe siècle, servent à relier les masques à oxygène aux respirateurs utilisés par les patients souffrant de complications respiratoires.Le Covid-19 entraînant de tels troubles, les hôpitaux italiens - dont le pays est actuellement le plus touché par l'épidémie en Europe - peinent à se réapprovisionner. L'hôpital de Brescia compte ainsi à lui seul 250 patients en soins intensifs. Cristian Fracassi et l'un de ses ingénieurs mécaniciens, Alessandro Romaioli, ont donc d'abord demandé à voir l'une de ces valves. Trois heures plus tard, rapporte BBC News, les deux hommes sont revenus à l'hôpital avec un prototype. Alessandro Romaioli a déclaré : «».L'impression de ces valves, qui mesurent une dizaine de centimètres de haut pour un diamètre d'environ 3 centimètres, est relativement complexe. Cristian Fracassi a expliqué que «». Ajoutant : «». L'impression d'une valve prend environ une heure, et Isinnova ne dispose que de six imprimantes 3D.En 24 heures, et à travers une coopération avec une autre entreprise baptisée Lonati, une centaine de nouvelles valves a pu être produite par impression 3D. Après l'hôpital de Brescia, un second établissement a contacté les deux entreprises, demandant davantage de valves. Cristian Fracassi a ainsi affirmé : «».Peut-être d'autres hôpitaux vont-ils solliciter leur aide, la Lombardie - où se trouve Brescia - étant la région d'Italie la plus touchée par l'épidémie. Isinnova a accepté de fournir gratuitement ces valves, dont le coût de production est inférieur à un euro. En revanche, la société s'est jusque-là refusée à en diffuser publiquement la conception.