Ryanair met en vente des billets à... 5 euros jusqu'à ce soir : cela vaut-il le coup ?

Nous nous sommes rendus sur le site procéder à plusieurs simulations, et sachez que si vous avez l'intention de réserver un aller-retour avec la même compagnie, vous pourriez changer d'avis. D'abord, l'offre n'est valable que sur un aller simple, et non pour votre retour. Si par exemple vous souhaitez vous rendre à Dublin depuis Nice, c'est tout à fait possible et au tarif effectif de 5 euros.