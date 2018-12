Le LiFi, digne successeur du WiFi ? 5 questions à… Sylvain Leroux (Orange)

L'interview complète de Sylvain Leroux sur le LiFi



Sylvain Leroux, Directeur Marketing LiFi chez Orange



Durant le Tour de France, Orange réalise des démonstrations dulors de chaque arrivée d'étape. Le « WiFi de demain » n'est pas vraiment connu du grand public encore, mais il fait son trou auprès des professionnels, porté par des caractéristiques qui rassurent à tout point de vue. Et d'ici quelques années, cette technologie pourrait bien trouver une place de choix chez les Français, toujours friands d'innovation.Sylvain Leroux, directeur marketing client LiFi chez Orange, a répondu à 5 questions que nous lui avons posées. Pour que vous puissiez survoler ses réponses en un coup d'œil, nous avons raccourci ces dernières. Mais si vous avez quelques minutes devant vous, vous pouvez retrouver l'interview dans sa totalité juste après.: C'est une technologie qui permet à la fois d'envoyer et de recevoir des données grâce à la lumière. Elle fonctionne avec n'importe quelle lampe LED du marché. Si on la compare à d'autres technologies, elle est plus rapide, plus robuste et davantage sécurisée. Elle n'est pas du tout gourmande en énergie, puisqu'elle s'appuie sur le réseau électrique et sur les ampoules LED. Elle a une vraie particularité : comme on utilise les lumières LED, cela veut dire qu'on doit se trouver en-dessous du flux lumineux pour recevoir ou renvoyer l'information. C'est un avantage, dans le sens où ça ne traverse pas le mur (ndlr : donc pas d'ondes électromagnétiques), et un inconvénient car on ne peut pas se balader sur plusieurs dizaines de mètres, comme on peut le faire avec le WiFi.: L'image du LiFi, c'est vraiment une lumière avec du flux lumineux qui envoie des 1 et des 0. Plusieurs lampes LED, associées à un modem, transmettent les données par le flux lumineux. Et pour réceptionner l'information, on utilise des dongles, qui font la taille d'une clé USB, ou de la clé WiFi d'il y a quelques années. Donc nous sommes dans la même problématique qu'à l'époque. A terme, d'ici 2 ans, ou peut-être même avant, on aura ces dongles directement intégrés dans l'ordinateur.: On sait que le LiFi est plus rapide sur le long terme (ndlr : on l'estime 10 à 20 fois plus rapide que le WiFi). On a une capacité de diffusion du signal LiFi qui est plus restreinte certes, mais avec une vraie qualité du débit ; une réelle stabilité du signal et une vraie sécurité de ce dernier, puisqu'on n'est pas capable de le hacker comme les WiFi dans les hotspots publics. Le WiFi, lui, est génial pour des zones plus denses.Si vous vous souvenez, le WiFi est arrivé dans les années 90, et les premiers PC équipés sont arrivés une dizaine d'années plus tard. C'est exactement la même dynamique avec le LiFi, le même cycle de l'arrivée d'une innovation technologique sur le marché.: On a procédé à des tests. Le LiFi nous permet de surfer sur Internet à très haut débit sur ordinateur, pour recevoir la télévision etc... c'est la norme standard 802.11.bb. Et nous avons la norme 802.15.7 qui permet d'envoyer des informations contextualisées, avec des débits beaucoup plus faibles (quelques dizaines, voire quelques centaines d'octets). Ça fonctionne bien sur mobile et sans dongle. Il suffit juste de télécharger une application pour avoir accès au service. C'est super intéressant par exemple dans un supermarché ou dans un musée. Si je suis dans un musée, je peux recevoir une information très précise qui correspond à l'œuvre qui est en face de moi, et non pas à celle qui est à 1m50 à côté de moi. Ça envoie juste un lien, et c'est le téléphone qui, sur le réseau, va aller chercher la bonne information. Même chose dans une grande surface, où je peux avoir des informations augmentées sur le produit.Sur la cohabitation des deux technologies (WiFi et LiFi), on peut imaginer que c'est tout à fait possible. L'idée, c'est qu'elles sont complémentaires, puisque le LiFi est adapté aux espaces fermés (maison, bureau), dans des espaces figés ; alors que le WiFi est idéal pour des lieux plus ouverts (gares, aéroports, hôtels). On peut passer de l'un à l'autre. Il y a des lieux où le WiFi fonctionne mal (parking) et où il n'est pas autorisé (crèches, avions...), et pour cela, le LiFi représente une superbe alternative.: Le fait de s'équiper de LED n'est pas bloquant. C'est une vraie dynamique de marché. Pour des raisons d'économie d'énergie, ça devient la norme légale aussi en France et en Europe. Ce qu'il faut imaginer, ce que si on désire équiper sa maison, il faudra qu'on puisse mettre un petit modem, qui fait la taille d'un boîtier. On peut l'installer dans un faux-plafond ou juste à côté de la lumière LED. On peut placer un modem à côté de chacune des lumières LED, ou bien utiliser le courant porteur en ligne (CPL), qui permet de faire transiter localement des données numériques par l'intermédiaire des prises électriques. Mais pour ce dernier, cela n'est possible que si notre lieu d'habitation possède une infrastructure électrique neuve ou récente, de moins d'une dizaine d'années.Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut gérer des débits différents dans chaque pièce, des contenus différents aussi. On peut aussi gérer l'accès à Internet de la chambre des enfants par exemple. Si vous coupez le WiFi chez vous, vous le coupez pour tout le monde. Avec le LiFi c'est différent, on peut couper quand on veut où on veut.: Aujourd'hui, on est à un coût 10 fois supérieur au WiFi. Mais dans six mois ou un an, ça pourrait être différent. C'est une histoire de volume. Par rapport à il y a un an, les prix ont été divisés d'un tiers par exemple.Pour les professionnels, c'est disponible depuis maintenant un an et demi. Ici, on n'est plus dans la technologie de labo. Côté grand public, j'aurais tendance à dire environ deux ans. Mais ça peut très vite s'accélérer. Il suffit qu'un gros acteur dans le domaine du mobile s'approprie la technologie et veuille la rendre compatible avec son prochain téléphone.