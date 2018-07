Tour de France : une édition 2018 connectée et innovante

Orange profite du Tour de France pour continuer à déployer fibre et 4G

Le LiFi, possible successeur du WiFi, sera testé sur la Grande Boucle

A l'instar du Mondial de football et des Jeux olympiques, leest une gigantesque machine du monde sportif, susceptible de fédérer des dizaines, voire des centaines de millions de téléspectateurs et de fans partout sur le globe. Mais le Tour est une machine mobile, qui bouge étape après étape, en France et parfois à l'étranger, et qui fait vibrer ses spectateurs au rythme des exploits des furieux de la route. Avec le temps, la Grande boucle a su se moderniser. Désormais, la technologie l'accompagne jusque dans ses moindres recoins. Et les spectateurs -mais pas que- en profitent.Le Tour de France est long de 3 351 kilomètres, répartis sur trois semaines de compétition. Depuis plus de 20 ans, c'est l'opérateur historique français Orange qui accompagne l'épreuve annuelle. Tous les étés, l'entreprise déploie un dispositif technologique hors du commun , qui prend parfois beaucoup de place, fort deet de ses 12 tonnes de matériel, soit l'équivalent de deux éléphants adultes transportés sur chaque étape.L'un des symboles du déploiement massif d'Orange sur les routes du Tour reste la 4G qui, rappelons-le, a gagné du terrain au 1er trimestre . A l'occasion de la Grande boucle,, dont 376 se trouvent dans un champ de 10 kilomètres autour du tracé. Mais celle-ci n'est que provisoire, il faut le préciser. Comme d'ailleursdu Tour de France, dont le débit équivalent à 200 MB/s permet d'établir 10 000 connexions simultanées.Après le passage d'Orange et du Tour de France, 22 sites conserveront les infrastructures 4G apportées, et 11 bénéficieront d'une installation de fibre optique de manière pérenne.Il risque d'être la grande attraction « numérique » du Tour de France version 2018, au même titre qu'un Chris Froome qui risque de se sentir bien seul sur son vélo. Nous parlons ici du LiFi, ou. Orange a prévu d'en zone technique, lors de chaque arrivée d'étape.Leest la technologie de réseau optique sans fil permettant de transmettre des données via l'utilisation de diodes électroluminescentes (LED). Elle est tout simplement(jusqu'à 10 Gbit/s, soit 10 fois plus rapide que le WiFi),, et. Car contrairement aux ondes électromagnétiques, les ondes lumineuses du LiFi ne traversent par les murs, et les risques de piratage sont davantage limités.Définitivement, le Tour de France agit, chaque année, comme une œuvre d'utilité publique. Et une ode à l'innovation.