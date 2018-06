Pour le PDG d’Orange, les promotions sur les forfaits mobiles sont « ridicules »

Des « promotions ridicules »

2020 : cap sur la 5G

Modifié le 22/06/2018 à 17h04

La guerre des prix, très peu pour lui ! Stéphane Richard, dans une interview donnée au quotidien Le Monde , donne son opinion sur la bataille de promotions que se livre les différents opérateurs sur le prix des forfaits mobiles.Le PDG réaffirme tout d'abord sa volonté de revenir à un marché français composé d'uniquement 3 opérateurs au lieu de 4 actuellement. Il déclare à ce propos : «Malgré la tentative de fusion avortée entre Orange et Bouygues Telecom en 2016, Stéphane Richard reste confiant dans une consolidation du marché des télécoms. Il affirme en outre que le président de la République Emmanuel Macron, n'est pas opposé à cette idée. Une position importante quand on sait que l'Etat français reste un actionnaire important de l'opérateur historique.Pour lui, la situation actuelle amène à une impasse financière : «» En effet les 4 opérateurs (dont Orange via Sosh) se livrent actuellement à une guerre des prix avec des forfaits illimités à moins de 5€ par mois, internet inclus.Stéphane Richard évoque également le rachat un temps supposé de Canal+ et ferme la porte en expliquant que les «" Le groupe préfère miser pour le moment sur des partenariats, comme celui renouvelé avec HBO pour la diffusion exclusive des contenus duaméricain sur le bouquet OCS.Egalement, le dirigeant d'Orange évoque brièvement le déploiement du réseau 5G en France. Il évoque un possible lancement commercial dès 2020 pour les utilisateurs français et européens. Outre le gain de vitesse de téléchargement, Stéphane Richard détaille les bénéfices du nouveau réseau pour connecter une large gamme d'objets connectés. La 5G va particulièrement bénéficier à l'émergence de la voiture connectée, mais aussi aux domaines industriels et médicaux.