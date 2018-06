Couverture Internet : la France progresse au 1er trimestre 2018

2 000 pylônes supplémentaires équipés en 4G depuis le début de l'année

670 000 lignes de fibre optique de plus

Modifié le 29/06/2018 à 16h03

Depuis le début de l'année, on note des progrès notables sur la couverture numérique, encore élargie avec l'équipement en 4G de pylônes partout sur le territoire et la sortie de terre de nombreuses lignes de fibre optique. Mais le gouvernement ne veut pas stopper les efforts et souhaite une accélération du déploiement sur les deux prochaines années, pour rattraper son retard.Plusieurs membres du gouvernement ont fait le point, ce mercredi 27 juin, sur l'avancée de la couverture numérique du territoire, qui représente, comme l'a rappelé le ministre de la Cohésion des territoires Jacques Mézard. A cette occasion, ils ont confirmé les progrès accomplis lors du premier trimestre 2018.En effet, depuis le début de l'année, ce sont plus de 2 000 pylônes existants qui ont été équipés en 4G. Pour aller plus loin et couvrir les zones mal ou non couvertes par les opérateurs de télécommunications, 485 nouveaux points à équiper ont été identifiés par les collectivités, le gouvernement et l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), compétence en la matière. Ces derniers seront progressivement installés sur tout le territoire, dans un délai maximal de 24 mois. Ainsi, à terme, on annonce 5 000 nouveaux sites par opérateur, qui pour certains seront mutualisés.précise le gouvernement dans son communiqué. Il était temps, pourrait-on rajouter.L'Internet fixe n'a pas été oublié. Pour le premier trimestre 2018, ce sont 670 000 lignes supplémentaires de fibre optique qui ont été construites. Au total, 11 millions de locaux sont éligibles à la fibre en France.Comme le note Julien Denormandie, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires,Alors si le chemin est encore long, la France semble sur la bonne voie.