Free rend compatible son appli TV OQEE avec l'Apple Vision Pro

Comme le rappelle Free, OQEE est l’application TV destinée « à tous les abonnés Freebox avec service de télévision et les abonnés mobiles Forfait Free 5G, offrant une expérience TV optimale. Elle permet d'accéder à plus de 230 chaînes en direct, à de nombreux services de replay et à du contenu à la demande. »

La France fait partie de la dizaine de nouveaux marchés internationaux qui bénéficient du lancement de ce casque. Il est à partir de ce vendredi 12 juillet disponible à l'achat dans notre pays, après avoir été proposé en pré-commande il y a deux semaines. L'Apple Vision Pro, malgré l'opposition originelle de plusieurs géants comme Netflix ou Spotify, compte de son côté de plus en plus d'applications adaptées à ce casque, pour des expériences plus immersives.