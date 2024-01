Netflix, Youtube et Spotify n'offriront pas d'applications pour le casque Apple Vision Pro

Et Netflix n'est pas le seul à ne pas avoir voulu faire d'effort pour s'adapter au Vision Pro. Google est en effet sur la même ligne, puisque YouTube n'aura pas non plus droit à une application native. On peut clairement voir là un refus de Google de participer au développement de ce nouveau produit, puisque même l'application iPad ne pourra pas fonctionner sur l'appareil.

Spotify enfin, toujours selon Bloomberg, est l'autre géant qui ne fournira pas d'application dédiée, et ne sera disponible, comme les deux autres plateformes citées, qu'à travers le navigateur web. Difficile ne pas voir dans le refus de Netflix et Spotify une sorte de revanche contre Apple, les deux spécialistes du streaming ayant durant des années combattu Apple sur les commissions prises par l'App Store. Et pour Google, l'explication la plus simple semble résider dans le fait que la société dirigée par Sundar Pichai ne souhaite pas donner un coup de main à un rival !