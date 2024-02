Une application YouTube pour l’Apple Vision Pro serait en cours de développement

Comme le précise The Verge, il y a des chances que le succès de l'application Juno, permettant de visionner YouTube sur le Vision Pro, ait joué un rôle dans la décision de Google. Proposer une nouvelle expérience basée sur la réalité mixte pourrait s'avérer bénéfique pour les deux géants. YouTube étant l'application vidéo la plus populaire au monde, elle attirerait pléthore de curieux sur le nouveau format et pourrait, dans le même temps, proposer une expérience inédite à son audience.