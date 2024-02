ChatGPT : une application dédiée au casque Apple Vision Pro est déployée

Cette arrivée pourrait rassurer les fans de la marque. Car si le casque plaît à un certain nombre de personnes déjà, il devait faire avec plusieurs handicaps, dus à la concurrence. En effet, des géants comme Netflix, Spotify ou Youtube (Alphabet) ont de leur côté, en début d'année, expliqué qu'ils ne souhaitaient pas pour le moment proposer d'application dédiée.

Des décisions qui avaient pour origines presque certaines les différends entre ces sociétés et Apple ayant eu lieu par le passé. Il semble au contraire, au vu de l'arrivée de ChatGPT, que la marque à la pomme croquée soit en termes plus amicaux avec Microsoft, partenaire privilégié d'OpenAI et plus gros investisseur de l'entreprise de Sam Altman. Peut-on imaginer Bard avoir prochainement sa propre app sur le Vision Pro ?