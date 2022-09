Le Sonos Sub Mini fuite en images, un format plus petit pour, on l'espère, un prix réduit

Le constructeur américain a lancé au printemps dernier la Sonos Ray, une petite barre de son au format mini et au prix bien plus abordable que ses précédents produits.

La solution proposée par la marque nous a plutôt séduits lors de notre test, mais il manquait un caisson de basses adapté à la barre de son, sauf à passer par le Sonos Sub, un produit facturé 849 euros sur la boutique en ligne de la marque et chez les revendeurs, soit plus de trois fois le prix de la Sonos Ray.

Le média en ligne The Verge avait mis à jour il y a quelques semaines l'existence du Sonos Sub Mini, un nouveau modèle plus petit au format circulaire et qui devait être présenté rapidement. Seulement, les mauvais résultats de Sonos et la crise économique mondiale ont conduit l'entreprise à repousser son lancement avant la fin de l'année.