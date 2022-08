Sonos a bien prévu de lancer son Sub Mini mais il va falloir patienter avant de le voir

L'incertitude pèse sur les prochains mois et c'est ainsi que Sonos a annoncé vouloir retarder le lancement de son prochain produit, qui n'est autre que le Sonos Sub Mini. Ce nouveau caisson de basse, plus abordable que ne l'est le Sonos Sub, avait été dévoilé il y a quelques semaines déjà par plusieurs fuites, dont un rendu 3D du produit réalisé par le média The Verge.