Le Google Nest Audio et le nouveau Chromecast se retrouvent en rayon avant leur annonce

Google a commencé à faire usage de la marque Nest l'année dernière, la petite enceinte connectée Nest Mini venant alors remplacer le Google Home Mini. Cette fois, c'est au modèle haut de gamme d'arborer la marque : le Nest Audio remplacera Google Home, et si l'appellation n'a jamais été confirmée par Google, elle l'est désormais par la chaine de grande distribution Walmart.

De son côté, le design de l'appareil n'est plus un secret. Au mois de juillet, et sans plus d'informations, Google avait effectivement envoyé une photo du produit au blog 9to5Google.

On découvrait alors un Nest Audio aux courbes arrondies, mesurant environ 22 cm de haut. À l'instar de la Google Nest Mini, l'enceinte est recouverte de tissu maillé et sera disponible en plusieurs coloris. Selon WinFuture, elle sera commercialisée à 99 dollars.