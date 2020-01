Apple va payer la bagatelle de 837 millions de dollars pour violation de brevets sur le Wi-Fi

Apple rejette la faute, Broadcom conteste la décision

1,40 dollar par appareil Apple

Source : The Verge

Apple paiera l'essentiel de la somme due, 837 millions de dollars, laissant une facture de 270 millions de dollars à Broadcom.La technologie au cœur du procès est celle ayant équipé les puces d'appareils Apple entre 2010 et 2017. Si la faute est désormais reconnue par la justice, le constructeur estime qu'elle incombe à Broadcom. Apple affirme en effet que «».Broadcom a également réagi, comme le rapporte Reuters , en contestant «» et a annoncé, comme Apple, son intention de faire appel. L'avocat des deux enseignes, Joseph J. Mueller a cherché à faire valoir une déclaration de Hui Jin, le co-inventeur de la technologie brevetée, selon laquelle le Caltech n'avait jamais envisagé utiliser cette dernière pour le développement du Wi-Fi jusqu'à ce qu'Apple et Broadcom ne s'en emparent.Cette défense n'a pas convaincu les juges, qui ont fixé le montant des amendes en fonction du nombre d'appareils utilisant les standards 802.11n et 801.11ac. Apple paiera ainsi 1,40 dollar par appareil, et Broadcom 26 cents. L'impact sera d'autant plus important que les deux acteurs ont renouvelé leur partenariat plus tôt en janvier, signant un contrat de 15 milliards de dollars sur trois ans et demi, portant sur la livraison de puces à technologie sans fil. Selon CNet , Apple représente à elle seule 20 % du chiffre d'affaires de Broadcom.Le Caltech, comme on pouvait s'y attendre, s'est dit «» du verdict rendu, ajoutant qu'«». On peut désormais se demander si l'institut va s'arrêter là : les appareils Apple ne sont en effet pas les seuls à utiliser les fameux standards ici en cause.