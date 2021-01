Foxconn pourrait investir 200 millions dans Byton, constructeur de voitures électriques chinois

Byton n’arrive pas, pour le moment, à produire son premier véhicule électrique et a dû licencier une partie de son personnel au cours de l’été, la pandémie ayant mis un sérieux coup de frein au développement du véhicule. Le calendrier prévoyait le lancement en 2020 et une arrivée sur le marché américain et européen pour le milieu de l’année.

Le SUV M-Byte, premier véhicule électrique de Byton, est annoncé avec une autonomie de 550 km avec une recharge de 80 % de sa batterie en seulement 35 minutes. Mais l’entreprise n’a pas encore réussi à produire le SUV.

L’année 2020 aura été particulièrement difficile pour l’entreprise alors qu’elle était l’une des start-up les plus en vue sur le marché de la voiture électrique.